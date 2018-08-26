В настоящее время у Ирана есть возможность вырабатывать ядерную энергию на реакторе мощностью 1000 мегаватт, отмечает "Тасним".
В Иране уже есть один российский ядерный реактор. Он расположен в Бушере и стал первым реактором, запущенным в стране. В 2014 году Россия подписала соглашение с Ираном на строительство еще восьми реакторов.
В мае Соединенные Штаты вышли из "ядерной сделки" с Ираном, в рамках которой Тегеран взял на себя обязательства по сворачиванию ядерной программы в обмен на снятие санкций.
В августе администрация США ввела новые санкции в отношении Ирана.
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