Иран возобновил переговоры с Россией о строительстве новой атомной электростанции, которая сможет производить до 3000 мегаватт электроэнергии, заявил в субботу министр энергетики Ирана Реза Ардаканян, сообщает информационное агентство "Тасним".
Irano branduolinio kuro sodrinimo įrenginiai Natanzo mieste
© Reuters/Scanpix

В настоящее время у Ирана есть возможность вырабатывать ядерную энергию на реакторе мощностью 1000 мегаватт, отмечает "Тасним".

В Иране уже есть один российский ядерный реактор. Он расположен в Бушере и стал первым реактором, запущенным в стране. В 2014 году Россия подписала соглашение с Ираном на строительство еще восьми реакторов.

В мае Соединенные Штаты вышли из "ядерной сделки" с Ираном, в рамках которой Тегеран взял на себя обязательства по сворачиванию ядерной программы в обмен на снятие санкций.

В августе администрация США ввела новые санкции в отношении Ирана.

Голос Америки
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