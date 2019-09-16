Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде напомнил, что военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет, сообщает в воскресенье, 15 сентября, иранское агентство Tasnim. "Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе 2 тысяч км от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет", — заявил бригадный генерал.
Амир Али Хаджизаде отметил, что его страна всегда готова "для полноценной войны". Он также указал, что после того как в июне Иран сбил американский дрон над Ормузским проливом, Воздушно-космические силы страны были "приведены в полную боевую готовность". По словам Хаджизаде, иранские ракеты были нацелены на американские военные базы в Катаре, ОАЭ и Омане. "Если бы США отреагировали [на сбитый дрон], то мы бы нанесли удар по этим целям", — заявил бригадный генерал.
Дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит 19 июня в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". В Вашингтоне говорят, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны. В качестве возмездия за сбитый дрон США готовились нанести военный удар по трем иранским целям, однако за несколько минут до атаки президент страны Дональд Трамп отменил ее.
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