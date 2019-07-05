Иран требует от Великобритании освободить танкер в Гибралтаре

Иран требует от Великобритании немедленно освободить супертанкер Grace 1, задержанный полицией и таможенниками в Гибралтаре. Действия британской стороны являются "неприемлемыми", сообщил МИД Исламской Республики в пятницу, 5 июля. Ведомство особо выделило тот факт, что корабль, по имеющимся данных, был задержан по запросу США.

В свою очередь, представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран в качестве ответных мер будет обязан задержать британский танкер, если Великобритания не прислушается к призывам Тегерана.

Экипаж допрашивают в качестве свидетелей, а не преступников



Между тем команду танкера допрашивают, чтобы выяснить происхождение груза и конечный пункт назначения. Власти британской заморской территории подчеркнули, что их допрашивают в качестве свидетелей, а не преступников. Основу экипажа из 28 человек составляют индийцы, однако среди команды есть пакистанцы и украинцы, добавил официальный Гибралтар.

Супертанкер Grace 1 был задержан утром 4 июля в Гибралтарском проливе по подозрению в незаконных поставках нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. По словам главы правительства британской заморской территории Фабиана Пикардо, судно намеревалось доставить свой груз на нефтеперерабатывающий завод в Сирии.

Собственником этого предприятия является юридическое лицо, которое подпало под ограничительные меры Европейского Союза, пояснил он. Санкции, введенные в 2011 году, включают нефтяное эмбарго.

Ряд информагентств сообщили, что супертанкер вез нефть из Ирана, взятую на борт в середине апреля. Подобные действия могут означать нарушение санкций США на экспорт нефти из Исламской Республики. Позднее министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что корабль был задержан по запросу США, направленному Великобритании.