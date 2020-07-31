Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты", и переговоры продолжаются. Также он напомнил, что в числе пассажиров сбитого "боинга" были не только граждане Украины, но и его соотечественники.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве начались двухсторонние переговоры о компенсации. "Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook. По его словам, "процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости".

"Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - заявил министр.

8 января под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.

16 января стало известно, что правительства государств, граждане которых погибли при крушении самолета, требуют от Тегерана полного признания вины и выплаты компенсации родным жертв авиакатастрофы. Главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины потребовали "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами". Впоследствии Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 тысяч долларов за каждого погибшего, назвав компенсацию недостаточной.

В июне стало известно, что черные ящики украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса. Однако в конце июля "черные ящики" самолета были доставлены в Париж и расшифрованы. Сообщалось, что самолет был сбит из-за неправильной настройки комплекса ПВО.