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Иран согласился выплатить компенсацию Киеву за сбитый в январе этого года пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Irane sudužus Ukrainos keleiviniam lėktuvui žuvo 176 žmonės
Irane sudužus Ukrainos keleiviniam lėktuvui žuvo 176 žmonės
© AFP / Scanpix

Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты", и переговоры продолжаются. Также он напомнил, что в числе пассажиров сбитого "боинга" были не только граждане Украины, но и его соотечественники.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Киеве начались двухсторонние переговоры о компенсации. "Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook. По его словам, "процесс не будет легким, но мы работаем на результат: достижение справедливости".

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"Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - заявил министр.

8 января под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.

16 января стало известно, что правительства государств, граждане которых погибли при крушении самолета, требуют от Тегерана полного признания вины и выплаты компенсации родным жертв авиакатастрофы. Главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины потребовали "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами". Впоследствии Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 тысяч долларов за каждого погибшего, назвав компенсацию недостаточной.

В июне стало известно, что черные ящики украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса. Однако в конце июля "черные ящики" самолета были доставлены в Париж и расшифрованы. Сообщалось, что самолет был сбит из-за неправильной настройки комплекса ПВО.

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