Иран снял с себя обязательства по ядерной сделке

Несмотря на предупреждения со стороны международного сообщества, Иран снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, предусматривающее запрет на обогащение урана до уровня выше чем 3,67 процента. Об этом в воскресенье, 7 июля, заявил представитель правительства Ирана Али Рабей.

"С сегодняшнего дня мы больше не придерживаемся ограничения в 3,67 процента и будем обогащать уран в зависимости от наших потребностей", - цитирует спикера иранского правительства информагентство dpa.

В то же время представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди на пресс-конференции, проведенной им совместно с Али Рабейем и замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, отметил, что Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20 процентов.

Однако пока указаний правительства приступить к производству обогащенного до 20 процентов урана, использующегося на медицинском научно-исследовательском реакторе в Тегеране, не поступало, добавил Камальванди.

Соглашение по иранской атомной программе

Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80-90 процентов. В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения по ядерной сделке и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до пяти процентов, пригодных для использования на АЭС. Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

Вследствие этого Иран и шестерка международных посредников - США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - в июле 2015 года подписали соглашение по ядерной программе Исламской Республики.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

В 2018 году Дональд Трамп объявил о том, что США в односторонне порядке выходят из соглашения по атомной программе Ирана и возобновляют действие экономических санкций против Тегерана.

Когда Иран собирается приступать к обогащению урана выше 3,67 процента

Выступая 7 июля 2019 года в Тегеране, вице-глава МИД Ирана Аракчи указал на то, что после одностороннего выхода США из договора Тегеран "дал дипломатии срок длительностью в год, однако это на принесло результата". Однако возможности для дипломатического решения конфликта еще не исчерпаны, подчеркнул дипломат.

Сообщается, что Иран может приступить к обогащению урана до уровня более 3,67 процента в ближайшие два месяца.