Иран снимает с себя часть обязательств по ядерной сделке

В ближайшие дни Иран предпримет вторую серию шагов, нарушающих его обязательства в рамках ядерной сделки. Через 10 дней страна превысит лимит запасов обогащенного урана на территории страны, сообщил в понедельник, 17 июня, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в прямом эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, Иран будет считать себя вправе хранить более 300 кг обогащенного урана вразрез с условиями заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "С сегодняшнего дня мы приступаем к обогащению урана и к 27 июня превысим объемы его запасов в 300 кг", — заявил Камальванди.

Иран ожидает поддержки Евросоюза



Одновременно представитель ОАЭИ отметил, что иранское руководство по-прежнему ожидает от европейских стран, подписавших с ним соглашение, мер по выполнению их обязательств и защиты от американских санкций.

Камальванди признал, что Тегеран уже в четыре раза превысил объемы производства низкообогащенного урана, и сообщил о планах реализовать процесс обогащения урана "в зависимости от потребностей страны" до любого уровня, в том числе выше разрешенных 3,67 процента. По его словам, для АЭС в Бушере Ирану необходим уран, обогащенный до 5 процентов, а также обогащенный до 20 процентов для исследовательского реактора.

В мае Иран прекратил соблюдение ряда пунктов ядерной сделки



В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Одновременно Тегеран предупредил, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

Согласно условиям ядерной сделки, Тегерану разрешено производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за пределы Ирана для хранения или продажи. Договор разрешает Ирану обогащать уран не более чем до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90 процентов, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20 процентов, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.