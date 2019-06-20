Согласно иранской версии событий, беспилотник RQ-4 Global Hawk был сбит Корпусом стражей исламской революции в воздушном пространстве провинции Хормозган на юге страны, вблизи Ормузского пролива.
Американский чиновник заявил, что речь идет о беспилотнике MQ-4C Triton, который летел над Ормузским проливом.
Представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан ВМС Билл Урбан заявил "Голосу Америки": "Американские летательные аппараты сегодня в иранском воздушном пространстве не работали".
Он отказался от дальнейших комментариев по поводу этого инцидента.
Американские военные заявили, что Иран пытался сбить американский беспилотник на прошлой неделе.
Напряжение между двумя странами усилилось в связи с атаками против нефтяных танкеров в регионе, вину за которые США возлагают на Иран. Тегеран отрицает свою причастность.
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