Иран сбил американский беспилотник

Иран сбил в четверг американский беспилотник. По заявлениям иранских официальных лиц, это произошло над территорией страны, но представители США говорят, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве.
Bepilotis Global Hawk
© Reuters/Scanpix

Согласно иранской версии событий, беспилотник RQ-4 Global Hawk был сбит Корпусом стражей исламской революции в воздушном пространстве провинции Хормозган на юге страны, вблизи Ормузского пролива.

Американский чиновник заявил, что речь идет о беспилотнике MQ-4C Triton, который летел над Ормузским проливом.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США капитан ВМС Билл Урбан заявил "Голосу Америки": "Американские летательные аппараты сегодня в иранском воздушном пространстве не работали".

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Он отказался от дальнейших комментариев по поводу этого инцидента.

Американские военные заявили, что Иран пытался сбить американский беспилотник на прошлой неделе.

Напряжение между двумя странами усилилось в связи с атаками против нефтяных танкеров в регионе, вину за которые США возлагают на Иран. Тегеран отрицает свою причастность.

"Голос Америки"
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