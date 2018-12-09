В 2018 году Иран значительно расширил программу ракетных испытаний, пишет немецкое издание Welt am Sonntag (WAMS) в воскресенье, 9 декабря, со ссылкой на документы спецслужб ряда западных стран. По этим сведениям, Тегеран в 2018 году совершил не менее семи испытательных запусков ракет средней дальности и не менее пяти раз запускал ракеты малой дальности и крылатые ракеты.
В двух случаях ракеты малой дальности применялись в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии, указывает WAMS. Между тем протестированные Ираном ракеты средней дальности могут достичь территории некоторых юго-восточных стран Евросоюза, указывает издание.
Для сравнения, в 2017 году Тегеран, по информации WAMS, провел четыре испытания ракет средней дальности и только одно - ракеты малой дальности.
Запад обеспокоен нарушением резолюции Совбеза ООН
Испытания ракет в Иране, по всей вероятности, противоречит условиям соглашения, которое в 2015 году Тегеран заключил с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, указывает WAMS. Оно было закреплено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН и предусматривает ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В мае 2018 года Вашингтон вышел из соглашения, обвинив Иран в несоблюдении соглашения и поддержке терроризма.
По информации WAMS, правительства ФРГ, Франции и Великобритании в начале октября обратились в Совбез ООН, выразив обеспокоенность в связи с испытаниями ракет в Иране. В начале декабря МИД Германии и госсекретарь США Майкл Помпео обвинили Тегеран в тестовом запуске ракеты средней дальности, нарушающем резолюцию 2231 Совбеза ООН. Представитель вооруженных сил Ирана ответил, что ракетные испытания "проводятся для обороны" и будут продолжены.
Порошенко назначил выплаты для украинских политзаключенных в России (29)
"Государственную стипендию" в размере около 180 долларов...
В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек (36)
МВД Франции назвало число задержанных во время...
"Ему позволялось делать всё". Рассказ учителя наследника саудовского престола
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман...
Мэй: если парламент не одобрит "брексит", его может не быть вообще (30)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй...
Россию подозревают в причастности еще к двум резонансным смертям в Великобритании (46)
Скотленд-Ярд не исключает причастность российской...
TOP новостей
"Последний звонок" завершился: учителя не отступят, их поддерживают врачи и ученые (227)
Бастующие с 12 ноября учителя уже 11 дней находятся в...
Иногда рабочим нельзя болеть: из-за нескольких дней могут лишиться полного годового стажа (25)
Даже больные жители Литвы иногда ходят на работу. Одна...
Путь литовки в Норвегии: от уборщицы - к собственному бизнесу (57)
"Когда я приехала в Норвегию, то работа для меня уже была...
Сквернялис: доходы увеличатся у всех работающих (23)
Своевременно принятый бюджет страны увеличит доходы...
Официально: будем переходить на летнее время еще несколько лет (13)
Страны Евросоюза будут переходить на летнее время еще...