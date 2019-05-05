Иран мобилизовал все ресурсы для продажи своей нефти на "сером рынке" в обход санкций США. "Это не контрабанда. Это противостояние санкциям, которые мы не считаем справедливыми или законными", - передает слова замминистра нефти Исламской Республики Амира Хосейна Заманинии иранское информагентство IRNA в воскресенье, 5 мая.
Санкции США в отношении Ирана
В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном. Этот документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
5 ноября Вашингтон возобновил санкции в отношении Ирана, потребовав от государств-союзников прекратить покупать иранскую нефть под угрозой штрафных мер для компаний-закупщиков. Однако США сделали для восьми стран исключения, которые истекли через 180 дней, 2 мая. В этом списке оказались Индия, Китай, Тайвань, Турция, Южная Корея, Япония, а также два государства-члена Европейского Союза - Греция и Италия.
ЕС и Турция призвали США отменить ограничительные меры
Евросоюз выразил обеспокоенность окончательным вступлением в силу ограничительных мер США. По словам комиссара ЕС по вопросам климата Мигеля Ариаса Каньете, эмбарго на импорт нефти из Исламской Республики угрожает сохранению соглашения с Тегераном по атомной программе.
В свою очередь глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу призвал США пересмотреть решение о возобновлении санкций. Турция не может за такое короткое время найти альтернативные источники нефтяных поставок, заявил министр.
Вашингтон намерен расширять давление на Тегеран
Еще до истечения срока действия исключений в Белом доме подчеркнули, что администрация президента США Дональда Трампа и ее союзники твердо намерены "поддерживать и расширять экономическое давление" на Иран. Позднее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри выступил в защиту санкций Вашингтона, указав на связи Тегерана с террористическими организациями и отсутствием в Исламской Республике правового государства.
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