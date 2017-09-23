Иран провел испытания новой ракеты вопреки санкциям США

Запуск ракеты "Хорремшехр", которая имеет радиус действия в 2 тысячи км, был показан по государственным телеканалам. Однако остается неясным, когда именно он был произведен.

Выступая на Генеральной ассамблее ООН во вторник на этой неделе, президент Дональд Трамп подверг критике ракетную программу Ирана и ядерную сделку с Тегераном, заключенную в 2015 году при президенте Обаме.

В пятницу президент Хасан Рухани заявил, что Иран увеличит свой оборонительный потенциал "в качестве сдерживающей меры".

Ракета "Хорремшехр" была впервые продемонстрирована в Тегеране в пятницу, в ходе военного парада.

В январе этого года, после испытания Тегераном новых иранских баллистических ракет, США ввели новые санкции в отношении Ирана. А в июле Вашингтон усилил эти санкции, добавив к обвинениям в адрес Ирана и "поддержку террористических организаций".

На Генеральной Ассамблее ООН лидеры Ирана и США обменялись взаимными выпадами.

Трамп включил Иран в число "небольшой группы режимов-изгоев", заявив, что иранские власти склонны к "смерти и разрушению", а ядерная сделка 2015 года - позор для США.

В ответ Рухани упомянул о "новичке-изгое в международной политике", назвав риторику президента США "невежественной, абсурдной и полной ненависти".

Он также заявил, что его страна "будет не первой" в числе тех, кто нарушит условия ядерного соглашения, из которого Трамп ранее пригрозил выйти.