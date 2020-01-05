МИД Ирана "уже инициировал политические, правовые и международные меры" из-за убийства США иранского генерала Касима Сулеймани. Об этом заявил в воскресенье, 5 января, представитель иранского министерства иностранных дел Аббас Муави. По его словам, меры приняты, в том числе, на уровне ООН и Совета Безопасности. В частности, Иран выступил с инициативой о вынесении вопроса об убийстве Сулеймани на рассмотрение Совбеза.
В тот же день МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет там интересы США. Лейтнеру в министерстве выразили решительный протест после угроз президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Трамп ранее заявил о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране, некоторые из которых важны для культуры, если Тегеран проведет атаки против США. Нападение на культурные объекты - это военное преступление, сказал в ответ глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Останки генерала Сулеймани доставлены в Иран. Тысячи человек в иранских городах Ахваз и Машад приняли участие в траурных процессиях в память о генерале, еще несколько памятных мероприятий запланированы в ряде других городов, в том числе в Тегеране.
Генерал Касим Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Его убили по указанию Трампа в ночь на 3 января - США нанесли ракетный удар по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада.
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