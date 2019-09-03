Заявление официального представителя Али Рабии стало первым официальным комментарием Тегерана после взрыва, который произошел перед запланированным запуском спутника.
Рабия подверг критике президента США Дональда Трампа в связи с тем, что тот опубликовал в "Твиттере" снимок, сделанный после взрыва американским разведывательным спутником.
Это уже третья неудачная попытка запуска ракеты в иранском космическом центре, что вызывает подозрения в саботаже.
Однако Рабия опроверг эти предположения, заявив: "Речь идет о техническом вопросе и технической ошибке. Наши эксперты единогласно говорят об этом".
"Взрыв произошел на стартовой площадке, а спутник на площадку еще доставлен не был, – подчеркнул он. – Это произошло на тестовой площадке".
В СМИ были распространены фотографии со спутников Planet Labs и Maxar Technologies, на которых видно клубы черного дыма и предметы, напоминающие обломки ракеты.
Фотография, которую в пятницу опубликовал Трамп, по видимости, была сделана американской разведкой и некогда была засекречена. По словам аналитиков, черный прямоугольник в верхнем левом углу снимка может скрывать маркировку секретности.
На снимке виден поврежденный транспорт у стартовой площадки и поврежденная пусковая установка ракеты. Видна также написанная крупным шрифтом фраза на фарси: "Национальный продукт, национальная мощь".
"Соединенные Штаты Америки непричастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску ракеты "Сафир" на стартовой площадке номер один в Семнане в Иране, – написал Трамп в "Твиттере". – Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в установлении того, что произошло на площадке номер один".
Рабия осудил твит Трампа, заявив: "Мы не понимаем, почему президент США с увлечением пишет твиты и публикует фотографии со спутников… Возможно, они поднимают такие вопросы из-за отсутствия тем, связанных с Ираном".
США утверждают, что запланированный Ираном запуск спутника "Нахид-1" нарушает резолюцию Совбеза ООН, которая призывает Иран воздержаться от любой деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерное оружие.
Иран настаивает, что его спутники и ракетные испытания не имеют военной составляющей, и что он не нарушает резолюцию, поскольку та лишь "призывает" его не проводить подобные испытания.
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