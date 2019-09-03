Иран признал факт взрыва ракеты при запуске

Заявление официального представителя Али Рабии стало первым официальным комментарием Тегерана после взрыва, который произошел перед запланированным запуском спутника.

Рабия подверг критике президента США Дональда Трампа в связи с тем, что тот опубликовал в "Твиттере" снимок, сделанный после взрыва американским разведывательным спутником.

Это уже третья неудачная попытка запуска ракеты в иранском космическом центре, что вызывает подозрения в саботаже.

Однако Рабия опроверг эти предположения, заявив: "Речь идет о техническом вопросе и технической ошибке. Наши эксперты единогласно говорят об этом".

"Взрыв произошел на стартовой площадке, а спутник на площадку еще доставлен не был, – подчеркнул он. – Это произошло на тестовой площадке".

В СМИ были распространены фотографии со спутников Planet Labs и Maxar Technologies, на которых видно клубы черного дыма и предметы, напоминающие обломки ракеты.

Фотография, которую в пятницу опубликовал Трамп, по видимости, была сделана американской разведкой и некогда была засекречена. По словам аналитиков, черный прямоугольник в верхнем левом углу снимка может скрывать маркировку секретности.

На снимке виден поврежденный транспорт у стартовой площадки и поврежденная пусковая установка ракеты. Видна также написанная крупным шрифтом фраза на фарси: "Национальный продукт, национальная мощь".

"Соединенные Штаты Америки непричастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску ракеты "Сафир" на стартовой площадке номер один в Семнане в Иране, – написал Трамп в "Твиттере". – Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в установлении того, что произошло на площадке номер один".

Рабия осудил твит Трампа, заявив: "Мы не понимаем, почему президент США с увлечением пишет твиты и публикует фотографии со спутников… Возможно, они поднимают такие вопросы из-за отсутствия тем, связанных с Ираном".

США утверждают, что запланированный Ираном запуск спутника "Нахид-1" нарушает резолюцию Совбеза ООН, которая призывает Иран воздержаться от любой деятельности, связанной с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерное оружие.

Иран настаивает, что его спутники и ракетные испытания не имеют военной составляющей, и что он не нарушает резолюцию, поскольку та лишь "призывает" его не проводить подобные испытания.