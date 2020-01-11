Тегеран официально признал, что пассажирский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия, в результате которой погибли 176 человек, произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", говорится в заявлении иранских военных, обнародованном государственным телевидением Исламской Республики в ночь на субботу, 11 января. Иран намерен в ближайшие часы предоставить более подробную информацию об инциденте.
Власти страны на протяжении нескольких дней упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы. Глава Белого дома подчеркнул подозрения в том, что "кто-то на той стороне, возможно, совершил ошибку".
Международная группа расследователей Bellingcat 9 января обнаружила в интернете видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет. По первоначальной оценке расследователей, видео показывает жилой квартал в пригороде Тегерана, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752. Подлинность видеоролика подтвердило американское издание The New York Times.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 7 стран.
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