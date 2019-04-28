По словам главы МИД Ирана, сейчас Тегеран делает выбор из "многочисленных вариантов" ответа на усиление санкций США.
Irano vėliava virš Teherano
© Shutterstock

Иран в ответ на усиление санкций Вашингтона может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Его слова в воскресенье, 28 апреля, приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

"Исламская Республика может выбрать из большого числа вариантов, и власти страны изучают их… Выход из ДНЯО - один из них", - подчеркнул Зариф.

Санкции США против Ирана

Тегеран и раньше говорил о возможности разорвать ДНЯО в ответ на действия Вашингтона. В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон возобновил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Зеленский считает, что паспорта РФ не заинтересуют украинцев (14)

Получить российские паспорта могут захотеть лишь те...

В Индонезии от утомления умерли более 270 сотрудников избиркомов (1)

В результате беспрецедентных по своему размаху выборов...

В Шотландии готовят новый референдум о независимости (3)

В мае Шотландская национальная партия (ШНП) представит...

Пекин выступил в защиту Huawei в связи со скандалом в Британии

Продолжается скандал с утечкой информации с заседания...

Трамп вновь не пришел на ежегодный прием к корреспондентам Белого дома (3)

Общению с прессой президент США предпочел участие в...

TOP новостей

Минздрав Литвы предлагает установить максимальную сумму оплаты лечения граждан - 30 000 евро (77)

В парламенте Литвы рассматривают новый порядок...

Повод для гордости: по этому показателю Литва - лидер во всем ЕС (119)

Литва лидирует в Евросоюзе по количеству 30-летних...

Православные христиане во всём мире отмечают Пасху (7)

Православные христиане сегодня отмечают свой главный...

Литовец нашел место, где работать дальнобойщиком можно в идеальных условиях (36)

36-летний Айдас Ряука в Чикаго работает водителем...

Полиция: новорожденный, обнаруженный в Клайпеде, мог появиться на свет на улице (15)

В субботу, 26 апреля, в Клайпеде , у детского сада на ул....