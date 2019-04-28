Иран в ответ на усиление санкций Вашингтона может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Его слова в воскресенье, 28 апреля, приводит государственная телерадиокомпания IRIB.

"Исламская Республика может выбрать из большого числа вариантов, и власти страны изучают их… Выход из ДНЯО - один из них", - подчеркнул Зариф.

Санкции США против Ирана

Тегеран и раньше говорил о возможности разорвать ДНЯО в ответ на действия Вашингтона. В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон возобновил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.