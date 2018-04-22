Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью журналистам в Нью-Йорке вечером в субботу, 21 апреля, также сообщил, что Тегеран рассматривает и ряд других "радикальных мер".

При этом глава иранской дипломатии заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие, и вероятным ответом на выход США из атомной сделки станет возобновление программы по обогащению урана.

Комментируя запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, Зариф предостерег другие страны от переговоров с США. Соединенные Штаты ведут переговоры по принципу: "Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать", - пояснил он.

Дональд Трамп считает сделку с Ираном самой плохой в истории

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из атомного договора с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен и в отношении иранской ракетной программы не будут введены новые ограничения. Тегеран отверг любые поправки к уже заключенной сделке.

В рамках этого договора Иран взял на себя обязательство резко сократить объемы обогащения урана и согласился на более жесткий международной контроль над его атомной программой. Взамен в отношении Ирана были поэтапно отменены санкции.

Постпред США в ООН Никки Хейли в апреле заявила, что Ким Чен Ын внимательно ознакомился с иранской атомной сделкой и теперь знает, чего он может достичь, и где имеются лазейки. Трамп назвал договор об атомной программе Ирана "самой плохой сделкой всех времен".