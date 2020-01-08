Тегеран утверждает, что в результате ракетного удара по базе США в Ираке убито не менее 80 американских солдат. Пентагон пока оценивает причиненный ущерб. Президент США Трамп написал в Twitter, что "все хорошо".
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Иран сообщает о причинении масштабного ущерба США в результате ракетной атаки по американской базе Айн аль-Асад в Ираке в ночь на среду, 8 января. По сообщению иранского государственного телевидения, погибли не менее 80 "американских террористов", находившиеся на базе американские вертолеты и другое оборудование "сильно повреждено".

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В сообщении отмечается, что Иран выпустил по американской базе 15 ракет, при этом ни одна из них не была перехвачена. Телевидение также процитировало слова высокопоставленного представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявившего, что Иран готов атаковать еще 100 американских объектов, если Вашингтон решится на ответный удар.

Пентагон оценивает ущерб от удара иранских ракет

В то же время американская телекомпания CNN, ссылаясь на источники в войсках США, сообщает, что дислоцированные в Ираке американские системы благодаря системе раннего оповещения были своевременно предупреждены о готовящейся ракетной атаке и имели возможность укрыться в бункерах. В Пентагоне заявили, что ущерб, причиненный в результате иранской ракетной атаки, в настоящее время оценивается.

Президент США Дональд Трамп сделал в своем микроблоге в Twitter аналогичное заявление, добавив, что "пока все хорошо".


Отношения между Ираном и США резко обострились после целевого убийства Соединенными Штатами 3 января одного из командиров КСИР Касема Сулеймани, которого они обвиняли в подготовке терактов против американцев. Иран обещал жестко отомстить за случившееся.

Deutsche Welle
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