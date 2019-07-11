По данным агентства Reuters и телеканала CNN, корабли КСИР пытались блокировать танкер British Heritage при заходе в Ормузский пролив.
Irano laivai Hormūzo sąsiauryje
© Sipa / Scanpix

Пять кораблей, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции, в среду, 10 июля, попытались блокировать и захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив. Об этом сообщили агентство Reuters и телеканал CNN.

По версии американских источников канала, военно-морские силы Ирана потребовали от танкера сменить курс и остановиться в территориальных водах Исламской Республики. Как утверждает CNN, самолет ВВС США вел с воздуха видеозапись инцидента.

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Угроза фрегата

Сопровождение танкера осуществлял вооруженный противокорабельными ракетами и 30-милимметровыми зенитными артустановками фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose. Он направил орудия на иранские корабли и послал им предупреждение по радиосвязи, после чего "те ретировались", сообщил источник Reuters. Официального подтверждения этой информации со стороны МИД Великобритании пока не поступало.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем. В Оманском заливе 12 мая и 12 июня произошли нападения на нефтяные танкеры. США возложили ответственность за случившееся на Иран. В Тегеране отрицают причастность к этим инцидентам.

Около недели назад власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирию. Президент Ирана Хасан Роухани 10 июля пообещал, что Лондон понесет ответственность за захват этого иранского танкера.

Deutsche Welle
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