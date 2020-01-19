Иран опроверг сообщение о передаче черных ящиков "Боинга" Украине

Иранские эксперты анализируют записи черных ящиков украинского пассажирского самолета, который был сбит ракетой близ Тегерана 8 января. Об этом сообщил представитель Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар информагентству IRNA в воскресенье, 19 января. Таким образом, он опроверг сообщение о передаче черных ящиков Украине, которое появилось накануне.

"Мы пытаемся расшифровать данные бортовых самописцев здесь, в Иране", - пояснил Резайфар. Если попытки не увенчаются успехом, возможно участие экспертов из Украины и Франции, но "пока не было принято решение об отправке черных ящиков в другую страну", продолжил он.

Ранее Резайфар сообщал IRNA, что у иранских специалистов нет технической возможности для обработки данных черных ящиков самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" и они могут быть отправлены во Францию.

Пассажирский самолет приняли за крылатую ракету

18 января иранское информагентство Tasnim со ссылкой на Резайфара сообщило, что Иран передаст оба бортовых самописца Украине. Расшифровывать данные украинским экспертам помогут коллеги из Франции, Канады и США, а если их усилия не увенчаются успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию, говорилось далее в сообщении.

Самолет Boeing 737 компании МАУ, совершавший рейс Тегеран - Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. Он был сбит ракетой класса "земля-воздух". В результате погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Большинство погибших - граждане Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера, объяснив, что самолет был ошибочно принят за крылатую ракету. Трагедия произошла на фоне напряженных отношений между Ираном и США, резко обострившихся из-за убийства Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.