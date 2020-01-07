В ответ на целевое убийство Соединенными Штатами одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани Иран объявил войска США "террористической организацией". Законопроект, единогласно принятый парламентом в Тегеране во вторник, 7 января, распространяется на всех американских солдат, сотрудников Пентагона и лиц, ответственных за убийство Сулеймани. Оказание любой поддержки войскам США - военной, финансовой или логистической - впредь будет расцениваться как "причастность к теракту".
Тем самым иранский парламент ужесточил принятый в апреле закон, согласно которому США объявлялись "государственным спонсором терроризма", а американские войска в регионе - "террористическими группировками". Незадолго до этого президент США Дональд Трамп внес КСИР в список террористических организаций.
Парламент в Тегеране 7 января также постановил увеличить бюджет бригад "Аль-Кудс" - спецподразделения КСИР для проведения спецопераций за пределами Ирана - на 200 млн евро в пересчете.
Призыв к региональному сотрудничеству без участия США
Между тем глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф обвинил США в "разжигании войны" и одновременно призвал к конструктивному региональному сотрудничеству. "США, убив высокопоставленного иранского офицера, встали на курс, который уже очень скоро может создать угрозу для всего региона", - сказал он.
Зариф назвал "большой исторической ложью" утверждение США о том, что они желают мира и стабильности для региона. "США уже неоднократно демонстрировали, что их политические просчеты в отношении Ирана создают угрозу не только для региона, но и для всего мира", - подчеркнул глава иранской дипломатии.
В качестве решения проблемы Зариф предложил развивать региональное сотрудничество без США. По мнению главы МИД Ирана, это было бы для региона гораздо более конструктивно, чем инвестировать миллиарды в американские вооружения. "В этой связи президент Хасан Роухани уже предложил мирный план для Персидского залива и Ормузского пролива", - напомнил Зариф. Роухани в сентябре 2019 года выступил в ООН с инициативой, призванной гарантировать безопасность судоходства в Персидском заливе и снизить накал напряженности в регионе.
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