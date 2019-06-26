Иран объявил об отказе соблюдать еще ряд пунктов ядерной сделки

Не дождавшись от европейских стран шагов по спасению ядерной сделки, Тегеран намерен 7 июля отказаться от соблюдения еще ряда ее пунктов. Франция предостерегает Иран от совершения "серьезной ошибки".
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Без малого через две недели Иран намерен выполнить свои угрозы и отказаться от еще одной части обязательств по ядерной сделке. 7 июля страна предпримет новые шаги с тем чтобы сократить свою обещания, касающиеся соглашения 2015 года, приводит слова секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани иранское агентство "Фарс" во вторник, 25 июня.

По его словам, европейские партнеры по соглашению недостаточно сделали, чтобы спасти этот договор.

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Глава МИД Франции заявил о "серьезной ошибке" Ирана

В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Тегеран, что он совершит "серьезную ошибку", нарушив ядерное соглашение 2015 года в ответ на давление со стороны США. "Французская, немецкая и британская дипломатия полностью мобилизованы, чтобы дать понять Ирану, что это не в его интересах", - заявил глава французского МИД в парламенте.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки - через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана. Представитель иранского атомного агентства сообщил, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничений в производстве низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Одновременно иранские власти предупредили, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня. Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что они по-прежнему привержены договору с Ираном, однако не намерены принимать ультиматумы от Тегерана.

Deutsche Welle
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