Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в том, что они стоят за убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. "В который раз империализм и его сионистские наймиты устроили кровопролитие и гибель иранского ученого", - сказал он в выступлении по иранскому государственному телевидению в субботу, 28 ноября.

По словам Роухани, это "террористическое нападение" лишь доказывает страх врагов Тегерана перед технологическим прогрессом в Исламской Республике. Президент заверил, что это убийство не остановит Иран в его намерении продолжать путь Фахризаде еще более целеустремленно.

С аналогичным заявлением выступил и глава иранской атомной программы Али-Акбар Салехи. Он пообещал еще интенсивнее работать с наследием Фахризаде. А министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джахроми сказал, что "на месте одного сорванного цветка вырастут тысячи новых".

Убийство Мохсена Фахризаде

Эксперт-ракетчик и член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Фахризаде был застрелен 27 ноября в одном из пригородов Тегерана. Министерство обороны Ирана заявило, что ученый погиб "смертью мученика". В последнее время Фахризаде возглавлял отдел исследований и технологического обновления в Минобороны Ирана. Иранские спецслужбы и КСИР ведут расследование убийства ученого.

Многие аналитики расценили убийство Фахризаде как попытку Израиля и администрации президента США Дональда Трампа помешать восстановлению отношений между Тегераном и Вашингтоном при будущем новом президенте Джо Байдене. "Это было нападение не только на профессора, но и на предстоящие дипломатические усилия обеих стран после прихода к власти Джо Байдена", - заявил политолог Мохсен Милани агентству dpa.

Аналогичной точки зрения придерживается и известная иранская журналистка Захра Асгари. Убийство Фахризаде стало "ценой, которую пришлось заплатить Ирану за поражение Трампа", сказала она.