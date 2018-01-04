"В последние дни американская администрация во главе с президентом США нелепым образом усилила свое вмешательство во внутренние дела Ирана под предлогом оказания поддержки единичным протестам", - говорится в письме Совету безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Хошру заявил, что в некоторых случаях протесты "были перехвачены диверсантами", вследствие чего сопровождались "актами бессмысленных убийств", "слепым насилием и безудержным разрушением". "Президент и вице-президент Соединенных Штатов в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали иранцев к участию в подрывных действиях", - говорится в жалобе представителя Ирана.

Он добавил, что "вопиющие акты вмешательства" со стороны американской администрации противоречат нормам международного права, а также принципам и целям Устава ООН. Иранское правительство ожидает, что все государства осудят такие "опасные заявления и политику", заключил Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил "огромное уважение гражданам Ирана, которые пытаются сместить коррумпированное правительство". Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, "когда наступит подходящее время". Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Иране, отметив "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом".

2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате. При этом она сообщила, что "в настоящий момент" у американской администрации "нет планов односторонних действий" в отношении Ирана.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, представляя программу работы Совбеза в январе под председательством Астаны, сообщил, что Хейли уже обсудила с ним возможность организации такой встречи, но Иран пока не включен в повестку дня Совета безопасности. При этом Умаров уклонился от ответа на вопрос, видят ли вообще в Астане необходимость созыва встречи по Ирану.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков со своей стороны заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана, и добавил, что происходящие в Исламской Республике процессы не имеют отношения к уставным функциям Совбеза. "Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии", - цитирует Рябкова ТАСС.

Он также выразил мнение, что США намеренно используют ситуацию в Иране для того, чтобы пытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). "Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД. Это не делает чести нашим американским коллегам", - сказал замглавы МИД.