Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.
Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.
В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.
Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "Аль-Кудс".
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