Иран нанес удары по военным базам США на западе и севере Ирака, желая отомстить за убийство генерала Сулеймани. Тегеран заявляет о разрушении одной из баз. Пентагон пока не оценил ущерб.
Iranas atakavo JAV karines bazes Irake
© AFP / Scanpix

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.

Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.

В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "Аль-Кудс".

Deutsche Welle

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