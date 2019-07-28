Иран раскритиковал идею Великобритании о создании европейской миссии по защите мирного судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Присутствие иностранных войск в районе Персидского залива не поспособствует усилению безопасности, а напротив приведет к дестабилизации ситуации в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье, 28 июля.
Представитель иранского правительства Али Рабией назвал идею "провокационной" и подчеркнул, что Иран является "крупнейшим гарантом безопасности" в Персидском заливе.
В свою очередь, замминстра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что задержание иранского танкера властями британской территории Гибралтар стало нарушением международного соглашения по ядерной программе Тегерана, заключенного в 2015 году.
Конфликт между Лондоном и Тегераном
5 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero по обвинению в нарушении правил международного судоходства. Лондон объявил, что будет предоставлять военный эскорт каждому британскому танкеру, проходящему через Ормузский пролив, и поставил вопрос о совместной европейской миссии по защите мирного судоходства в этом регионе.
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