Собеседники издания заявили, что не считают достоверной информацию о том, будто северокорейские ученые самостоятельно обеспечили продвижение страны к обладанию ядерными технологиями. И сейчас британский МИД занимается расследованием вопроса о том, какая из нынешних или бывших ядерных держав предоставила КНДР такие технологии или оказала ей консультационные услуги.

Выводы пока не сделаны. "Иран возглавляет список стран, подозреваемых в том, что они могли оказать ту или иную форму содействия, при том что Россия также оказалась в центре внимания", - цитирует публикацию ТАСС.

В материале также говорится, что надежды британских властей строятся на том, что установление возможного поставщика ядерных технологий Пхеньяну "откроет новые дипломатические возможности для оказания давления на режим, который отказывается изменять курс, несмотря на экономические санкции".

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Перед этим Северная Корея испытала баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, прежде чем упасть в море.

Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с Пхеньяном. 11 сентября США планируют представить в Совбез ООН новый вариант санкций.

АР называет главных покупателей северокорейского сырья

Американское агентство АР со ссылкой на данные экспертного совета ООН утверждает, что Северная Корея за полгода незаконно экспортировала угля, железа и других товаров на 270 миллионов долларов.

Главными покупателями незаконно экспортируемого сырья выступили Китай, Индия и Малайзия.

Кроме того, по словам экспертов, КНДР продолжает работу над материалами в рамках своей ядерной программы, несмотря на запреты.