"Если мы достигнем целей, прописанных в соглашении, вместе с другими странами-участниками сделки, то оно будет продолжать действовать… Выйдя из сделки, Америка официально подорвала свою приверженность международному соглашению", — объявил иранский лидер в ходе выступления, которое транслировалось по государственному телевидению.

"Я отдал приказ министерству иностранных дел начать переговоры с европейскими странами, Китаем и Россией в ближайшие недели. Если в конце этого непродолжительного периода мы решим, что мы будем получать выгоду от условий СВПД в сотрудничестве с другими странами, то это соглашение, безусловно, останется в силе", — заверил соотечественников Рухани.

Иранский лидер также назвал решение своего американского коллеги "нелегитимным, незаконным и противоречащим международным соглашениям". По словам Рухани, "США не выполняли условия соглашения еще до того, как приняли решение покинуть его".

Президент Ирана также подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией его страна "получила хороший исторический урок".

На днях Рухани обещал, что если США выйдут из СВПД, то вскоре Вашингтон пожалеет об этом. Тогда же он добавил, что Иран готов к любому решению властей США.

"Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом. Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права… Мы готовы к любому решению по СВПД. США не смогут ничего сделать против иранского народа", — заявлял ранее Рухани.

Ядерная сделка была согласована Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году.

В январе 2016 года СПВД вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

12 января 2018 года Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Тогда глава Белого дома продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по словам Трампа, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки". Тогда Трамп обещал, что до 12 мая примет решение, придерживаться или нет СВПД.

Во вторник, 8 мая, Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. По его словам, Вашингтон восстановит полномасштабные санкции в отношении Тегерана. Глава Белого дома также заявил, что у Вашингтона есть "точные доказательства" того, что "обещания Ирана были ложью" и Тегеран нарушает условия СВПД.