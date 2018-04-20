Как отмечается в сообщении, удары были нанесены с иракской стороны границы между Сирией и Ираком. Атака на джихадистов была проведена по приказу премьер-министра Абади из-за "опасности, которую они (боевики) представляют для территории Ирака", — отмечают в пресс-службе.
Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на представителя иракской армии, что для нанесения ударов использовались истребители F-16. Источник агентства также сообщил, что военная операция проводится в координации с правительством сирийского президента Башара Асада.
ВВС Ирака опубликовали видеозапись, на которых видны два иракских истребителя. В комментарии к видео отмечается, что боевые вылеты показывают "растущую мощь" вооруженных сил Ирака в борьбе с террористами.
Еще в прошлом году Абади заявлял, что иракская армия готова нанести удар по ИГ где угодно, в том числе в Сирии, так как группировка представляет угрозу для страны.
Ранее министерство обороны Ирана заявило, что продолжит поддерживать власти Ирака в борьбе с экстремистской группировкой.
Ирак поддерживает хорошие отношения с Ираном и Россией, которая считается главным союзником Асада. При этом власти Ирака продолжают получать поддержку от США.
Джихадисты ИГ все еще контролируют участки пустыни вдоль границы с Сирией, и иракская армия ранее уже наносила по ним удары.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли "точечные удары" по Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в сирийском городе Дума.
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