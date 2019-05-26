Ирак предложил посредничество для урегулирования конфликта между США и Ираном

По словам аль-Хакима, Багдад будет работать над достижением приемлемого решения. Он подчеркнул, что Ирак выступает против односторонних шагов, предпринятых Вашингтоном.
В свою очередь Зариф сказал, что Иран сможет "противостоять войне, будь то экономическая или военная, благодаря стойкости и своим силам". Он также призвал к заключению соглашения о ненападении между Ираном и арабскими странами в Персидском заливе.
В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять некоторые обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, подписанному в 2015 году.
В свою очередь президент США Трамп на прошлой неделе пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.
Позднее Трамп подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тысяч дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.
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