Ирак начал крупную операцию против "Исламского государства"

В декабре 2017 года Багдад объявил о победе над джихадистами. Но с тех пор те из них, кто остался на граничащих с Сирией иракских территориях, продолжают совершать теракты.
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Иракские вооруженные силы в воскресенье, 7 июля, начали масштабную военную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). При поддержке нерегулярных военизированных формирований войска Ирака наступают вблизи сирийской границы - от провинции Салах-эд-Дин до региона Анбар на западе Ирака.

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Ожидается, что операция продлится несколько дней. Ее цель - очистить граничащие с Сирией регионы от оставшихся террористов, которые до сих пор совершают теракты после того, как в декабре 2017 года Багдад объявил о победе над ИГ.

В 2014 и 2015 годах исламисты заняли большие территории Ирака и Сирии и провозгласили создание "халифата". Пика своего могущества джихадисты достигли летом 2014 года, когда установили контроль над многомиллионным городом Мосул в северной части Ирака. В марте 2019 года ИГ потеряло последний бастион в Сирии - населенный пункт Багхус. С его падением халифат фактически прекратил свое существование.

Deutsche Welle
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