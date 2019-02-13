Инженеры Ford создали кровать для любителей занимать чужую половину (ВИДЕО)

Инженеры компании Ford создали прототип двуспальной кровати, который должен решить проблему "захвата" чужой половины во время сна, от которой страдают многие пары. Подробности об этом проекте были опубликованы в блоге Ford.
© Shutterstock

Необычная кровать состоит из каркаса, внутри которого расположен матрас, закрепленный на конвейерной ленте. Во время сна встроенные датчики давления определяют положение спящих – если кто-то из них перемещается на чужую половину, пересекая виртуальную границу, матрас мягко сдвигается вправо или влево, чтобы восстановить справедливость. Для демонстрации системы в Ford сняли небольшое видео.

Как пишет N+1, разработчики не раскрывают технические подробности работы кровати. К примеру, неизвестно, можно ли использовать в ней стандартный матрас, или для этого необходим специальный матрас увеличенной ширины.

Отметим, что это не первая необычная разработка Ford, не имеющая отношения к автомобильной отрасли. Так, в декабре прошлого года в Ford показали прототип специальной собачьей конуры с шумоизоляцией. Для защиты нервов и тонкого слуха собак инженеры Ford применили активную систему шумоподавления, которая также используется в кроссовере Ford Edge. Система оснащена микрофонами, которые подавляют принимаемый звук, издавая звуковую волну с той же амплитудой в антифазе, в результате чего шум блокируется противоположным звуком. Кроме того, представленный прототип конуры обшит звукоизоляционными панелями из пробки, а специальные ножки обеспечивают защиту от вибраций.

NEWSru.com
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