В интервью редактору Лайонелу Барберу и главе московского бюро FT Генри Фою Путин рассказал, в частности, о предстоящем саммите, отношениях с США и Китаем, операции в Сирии и отравлении Сергея Скрипаля.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Кремля.
Русская служба Би-би-си кратко пересказывает содержание интервью.
О Дональде Трампе
"Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель".
Об отношениях с Китаем
"Нам не нужно ни к чему присоединяться и не нужно против кого бы то ни было выстраивать свою политику. Мы вообще с Китаем не выстраиваем политику против кого бы то ни было. Мы просто последовательно реализуем наши планы по развитию сотрудничества, с 2001 года мы это делали, и мы просто идём последовательно по реализации этих планов".
О Северной Корее
"Надо с уважением отнестись к законным озабоченностям Северной Кореи в смысле обеспечения её безопасности. Надо проявить к ней уважение и найти такой способ обеспечения безопасности, в котором Северная Корея будет уверена. И если это будет сделано, поверьте мне, ситуация будет развиваться так, как, может быть, сегодня никто не ожидает".
Об операции в Сирии
"Мы добились даже большего, чем я ожидал. Во-первых, уничтожено большое количество боевиков, которые планировали вернуться в Россию, - речь идёт о нескольких тысячах человек, - в Россию либо в соседние страны, с которыми у нас нет визового режима. И то, и другое для нас одинаково опасно. Это первое.
Второе: мы всё-таки добились стабилизации ситуации в регионе, который близок от нас географически. Это тоже чрезвычайно важно. И мы, таким образом, напрямую повлияли на обеспечение безопасности самой России внутри нашей страны - это третье.
Четвёртое: мы установили достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона, и наши позиции в регионе Ближнего Востока стали стабильнее. У нас действительно выстроились очень добрые, деловые, партнёрские, а во многом даже с элементами союзничества отношения со многими странами региона, включая не только Иран и Турцию, но и другие страны".
О Венесуэле
"Я уже много раз и нашим американским партнёрам об этом сказал: там нет наших войск. Понимаете? Специалисты есть, есть инструкторы, да, они работают. Причём совсем недавно, по-моему, неделю назад, группа выехала оттуда наших советников и специалистов, они уехали оттуда. Через какое-то время могут ещё появиться.
У нас есть определённые договоренности там, самолёты иногда наши туда летают, в порядке тренировки принимают участие, - всё. Мы что, там руководим действиями повстанцев, как это делают наши некоторые партнёры, или мы руководим действиями президента Мадуро? Он Президент, зачем его действиями руководить? Он сам всеми руководит. Хорошо или плохо - это другое дело, мы даже не даём оценок".
Об отношениях с Британией
"Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны. Думается, что госпоже Мэй, может быть, даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит, поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях".
Об отравлении Скрипаля
"Вообще, предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны.
Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес-то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осуждён и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и всё.
А что касается предательства, оно, конечно, должно быть наказуемо. Это самое мерзкое преступление, которое можно себе представить".
Об олигархах в России
"У нас уже нет олигархов. Олигархи - это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет".
О преемнике
"Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге - я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки - в конечном итоге решение должен принять российский народ".
О либеральных идеях
"Я не сторонник того, чтобы немедленно всё заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно. Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать нужно в чём-то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чём речь".
Интервью Владимира Путина Financial Times: основные тезисы (17)
Российский президент Владимир Путин дал большое...
Зеленский дал гражданство 14 иностранцам, защищавшим суверенитет Украины (4)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о...
Ровно 50 лет назад началась ЛГБТ-революция (2)
События, произошедшие 50 лет назад в Нью-Йорке, стали...
Виновен ли Иран во взрывах танкеров в Оманском заливе? (2)
Для США очевидно, что ответственность за взрывы на...
Что надо знать о выборах в Верховную раду Украины (2)
21 июля в Украине состоятся внеочередные парламентские...
TOP новостей
Полиция будет проводить рейды: хулиганов и нарушителей на самокатах ждет сюрприз (8)
Электросамокаты на улицах городов Литвы – не самая...
Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (295)
Это была отличная неделя для Владимира Путина ....
В многоквартирных домах держать газовый баллон запрещено: желающим от них отказаться помогут (1)
27 июня министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас...
Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду (40)
В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что...
Англичане провели на Балтике крупнейшие за сто лет учения и шлют сигнал Москве: мы готовы (202)
Великобритания рассматривает возможность увеличить...