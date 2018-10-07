Генеральный секретариат Интерпола ждет от властей КНР ответа о местонахождении главы международной уголовной полиции.
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Международная организация уголовной полиции потребовала от властей КНР предоставить информацию о ее президенте Мэн Хунвэйе, пропавшем без вести и, предположительно, находящемся под стражей в Пекине. Об этом в субботу, 6 октября, сообщил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

"Интерпол запросил по официальным правоохранительным каналам разъяснений от китайских властей о статусе президента", - подчеркивается в заявлении базирующейся в Лионе организации.

"Генеральный секретариат Интерпола ждет от властей КНР официального ответа, который снимет вопросы о состоянии президента", - отмечается далее в документе.

Уехал в Китай

По информации радио Europa 1 и медиакомпании franceinfo, глава объединения международной уголовной полиции не выходил на связь с семьей с тех пор, как 29 сентября уехал из Франции в Китай.

Супруга Мэн Хунвэя объявила его в розыск. По словам одного из следователей, тот "пропал" не на французской территории. В Интерполе заявили, что знают о сообщениях о "предполагаемой пропаже", и "этот вопрос находится в компетентности соответствующих органов во Франции и Китае".

Возможно, находится под следствием

В свою очередь китайская газета South China Morning Post утверждала со ссылкой на неназванный источник, что глава Интерпола находится под следствием в Китае. Пор ее информации, 64-летнего чиновника, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности Китая, задержали для допроса сразу же после того, как он прибыл в Китай из Франции на прошлой неделе. При этом пока неизвестно, какое расследование проводится и где находится задержанный.

Штаб-квартира Интерпола, объединяющего 192 стран, находится во французском Лионе. Замминистра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй был избран президентом Интерпола на четырехлетний срок в ноябре 2016 года. Он сменил на этом посту француженку Мирей Баллестрази.

Deutsche Welle
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