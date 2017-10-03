Интернет-трафик из КНДР начал идти через Россию

Аналитики установили, что ранее весь интернет-трафик из КНДР шел через китайского провайдера China Unicom, с которым Пхеньян сотрудничает еще с 2010 года. Но с 1 октября более половины северокорейских интернет-соединений устанавливаются через сети ТТК.
Специалисты опасаются северокорейских кибератак
Эксперт компании FireEye, специализирующейся на компьютерной безопасности, Брайс Боланд в интервью агентству Reuters предположил, что подключение через Россию позволит КНДР лучше координировать кибератаки, которые обычно производятся извне Северной Кореи.
В российской компании заявили, что ТТК с 2009 года имеет стык магистральных сетей связи с Северной Кореей по договору с Korea Posts and Telecommunications Corp и что новых соглашений стороны не заключали.
Представитель ТТК заявил газете "Ведомости", что, по условиям договора, российский оператор связи может приостановить оказание услуг КНДР "в случае недобросовестного и неправомерного использования ресурсов - спам, преступная активность, хакерские атаки и прочее". В компании подчеркнули, что ее услуги не подпадают под санкции ООН, наложенные на Пхеньян.
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