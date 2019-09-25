Этот дефект позволял злоумышленникам устанавливать на компьютеры с этим браузером зловредные программы.

В интернете создано множество сайтов, которые заражают зловредным кодом браузеры посетителей.

В своем описании этого дефекта Microsoft заявил, что уязвимость присутствовала в версиях 9-11 браузера IE.

Корпорация призвала пользователей немедленно загрузить обновление.

Обычно Microsoft публикует обновления раз в месяц. Однако серьезность уязвимости побудила корпорацию пойти на необычную чрезвычайную меру.

Проблема была обнаружена инженером компании Google Клементом Лесинь, работающим в отделе анализа угроз цифровой безопасности.