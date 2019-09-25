Корпорация Microsoft выпустила срочное обновление для своего браузера Internet Explorer, чтобы закрыть уязвимость, которой все чаще стали пользоваться хакеры.
"Internet Explorer" reklama
© Stopkadras/Youtube.com

Этот дефект позволял злоумышленникам устанавливать на компьютеры с этим браузером зловредные программы.

В интернете создано множество сайтов, которые заражают зловредным кодом браузеры посетителей.

В своем описании этого дефекта Microsoft заявил, что уязвимость присутствовала в версиях 9-11 браузера IE.

Корпорация призвала пользователей немедленно загрузить обновление.
Обычно Microsoft публикует обновления раз в месяц. Однако серьезность уязвимости побудила корпорацию пойти на необычную чрезвычайную меру.

Проблема была обнаружена инженером компании Google Клементом Лесинь, работающим в отделе анализа угроз цифровой безопасности.

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