Аккаунт za_kadyrov_95 в инстаграме заблокирован. Причины блокировки неизвестны. В этом аккаунте располагалась страница главы Чечни Рамзана Кадырова.
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix

Новый аккаунт za_kadyrov_95 появился в июле 2018 года. На момент блокировки на него были подписаны 1,3 млн человек.

Старые аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке были заблокированы 23 декабря 2017 года. На Кадырова были подписаны свыше 3 млн пользователей. Профили главы Чечни были удалены из-за того, что Кадыров попал под санкции США в рамках "списка Магнитского".

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По словам представителя Facebook, компания была обязана заблокировать аккаунт Кадырова. Режим санкций предусматривает, что американские компании не должны иметь деловых отношений с Кадыровым.

В знак протеста против действий Facebook из инстаграма удалились глава парламента Чечни Магомед Даудов и все депутаты.

После удаления страниц в социальных сетях Кадыров объявил, что в Чечне создана собственная социальная сеть под названием Mylistory, и о создании там своих аккаунтов.

"Настоящее время"
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