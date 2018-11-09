Новый аккаунт za_kadyrov_95 появился в июле 2018 года. На момент блокировки на него были подписаны 1,3 млн человек.

Старые аккаунты Кадырова в инстаграме и фейсбуке были заблокированы 23 декабря 2017 года. На Кадырова были подписаны свыше 3 млн пользователей. Профили главы Чечни были удалены из-за того, что Кадыров попал под санкции США в рамках "списка Магнитского".

По словам представителя Facebook, компания была обязана заблокировать аккаунт Кадырова. Режим санкций предусматривает, что американские компании не должны иметь деловых отношений с Кадыровым.

В знак протеста против действий Facebook из инстаграма удалились глава парламента Чечни Магомед Даудов и все депутаты.

После удаления страниц в социальных сетях Кадыров объявил, что в Чечне создана собственная социальная сеть под названием Mylistory, и о создании там своих аккаунтов.