Instagram: в сеть утекли данные почти 50 млн пользователей, включая известных блогеров

Данные в базе включали в себя не только общедоступную информацию из профиля соцсети, но также электронный адрес, номер телефона и данные о стоимости рекламы в аккаунте, пишет TechCrunch.

Эта цифра складывается из соотношения количества подписчиков к лайкам, охвата постов и вовлеченности подписчиков (фолловеров).

Каждая запись в базе данных содержала оценку стоимости каждого аккаунта, вычисляемую на основе числа фолловеров, вовлеченности и охвата аудитории, числа лайков и того, сколько раз постом поделились подисчики.

Обнаруживший в сети эту базу индийский исследователь Анураг Сен обратился к журналистам TechCrunch, которые смогли связать находку с базирующейся в Мумбаи компанией Chtrbox. Она занимается маркетингом в социальных сетях.

Данные помогали Chtrbox определить, сколько компания должна заплатить блогеру за рекламу.

В Instagram (компания принадлежит Facebook) заявили Би-би-си, что пытаются выяснить, откуда в базе взялись эти данные.

В TechCrunch в базе нашли несколько популярных блогеров и знаменитостей. Журналисты связались с несколькими блогерами, информация о которых была найдена в базе, и написали им их личные данные.

Двое подтвердили, что это их электронные ящики и телефоны, которые использовались для их учетных записей в Instagram. При этом они не имели никакого отношения к Chtrbox, пишет издание.

Вскоре после обращения в компанию Chtrbox закрыл базу данных. Там не ответили на запросы Би-би-си.

Сбор информации о пользователях Instagram нарушает политику социальной сети.

Инцидент произошел спустя два года после того, как Instagram признал, что ошибка в API-интерфейсе разработчика позволила хакерам получить адреса электронной почты и номера телефонов шести миллионов учетных записей пользователей. Позже хакеры продали эти данные за биткоины.