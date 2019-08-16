У пользователей из США возможность отмечать записи с фейковой информацией появилась 15 августа. Всем остальным функция станет доступна до сентября, сообщается на сайте Института Пойнтера во Флориде, который занимается журналистскими исследованиями.
Чтобы пожаловаться на недостоверную информацию, нужно нажать на три кнопки над постом и отметить, что информация неуместна и лжива. Проверкой будут заниматься эксперты Международной фактчекинговой сети Института Пойнтера.
Сообщения, признанные недостоверными, не будут удалять из инстаграма, но их станут меньше показывать.
В сентябре 2018 года соцсеть Facebook начала проверять фото и видео для борьбы с недостоверной информацией.
Компания Facebook регулярно с сентября 2017 года блокирует фейковые аккаунты, в том числе связанные с Россией и «фабрикой троллей», которые распространяли недостоверную или негативную информацию.
Исследование, проведенное по заказу комитета Сената США по разведке, показало, что россияне, распространяющие фейки, чаще используют Instagram, чем Facebook, пишет Reuters.
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