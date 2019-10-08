Instagram отказался от вкладки "Подписки". Она позволяла следить за активностью пользователей

Как сообщает TechCrunch, Instagram объявил об изменениях 7 октября, но окончательно вкладка пропадет до конца этой недели. При этом некоторые пользователи еще в августе сообщали о том, что у них исчезли «Подписки».
Когда изменения вступят в силу, при нажатии на значок сердца будут показаны только действия, связанные с аккаунтом пользователя.
Instagram is getting rid of its 'Following' listing, which showed users what their friends were engaging with. https://t.co/tLFb6l0Aom pic.twitter.com/yocSEaNNpi— Jed Inovejas (@gOODMANJed) October 8, 2019
Руководитель Instagram по продукту Вишал Шах сказал BuzzFeed News, что многие пользователи не подозревали о том, что об их активности в приложении могут узнать другие люди.
Вкладка «Подписки» существовала с 2011 года.
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