Сбор подписей был инициирован Угисом Полисом в 2017 году. В этом году число подписавших инициативу начало увеличиваться после появления новостей о готовности рижских властей потратить несколько миллионов евро на восстановление Парка победы.

Полис ранее напомнил, что Памятник победы, который находится в Парке победы, был открыт в 1985 году, когда Латвия оставалась незаконно оккупирована Советским Союзом.

Автора инициативы тревожит то, что один из символов, напоминающих латышскому народу об огромном страдании из-за советской оккупации, по-прежнему находится в сердце Латвии, в Риге, причем он большой, его трудно не заметить.

"Сегодня Памятник победы уже давно не является памятным место для советских ветеранов-"освободителей", а превращается в место проведения строго политического мероприятия — 9 мая, которое спонсируется со стороны Кремля, создано в интересах России, и реализует в рамках кремлевской пропаганды", — сказал Полис.

Полис выразил уверенность, что Памятник победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год причинила Латвии, и мне, а также остальным латышам и жителям Латвии кажется абсолютно неприемлемым тот факт, что этот памятник, символизирующий огромное зло, которое СССР причинил Латвии, сохраняется и через 26 лет после того, как Латвийская Республика стала независимым государством".

В его представлении то, что памятник победы все еще стоит в столице Латвии, является "плевком в лицо всем латышам и бывшим латышским военнослужащим, которые отдали свои жизни, чтобы Латвия была свободной от оккупантов и чтобы в Латвии не было никаких признаков коммунизма и социализма".

Полис считает необходимым, чтобы государство заключило договор с какой-либо строительной компанией, которая предлагает крупномасштабные работы по демонтажу, расходы покрываются из государственных средств или, при возможности, из какого-то европейского фонда, не исключается и народный сбор денег. Полис допускает, что и другие страны бывшего СССР готовы пожертвовать средства на этот проект.

В качестве второго варианта он предлагает Национальным вооруженным силам взорвать памятник за счет средств из бюджета Министерства обороны Латвии.

"Некоторое время тому назад подобную инициативу, которая собрала 10000 подписей, отклонила Комиссия по мандатам, этике и заявлениям Сейма в связи с предупреждением Министерства иностранных дел Латвии о том, что между Латвией и Россией заключен межгосударственный договор о социальной защите проживающих на территории Латвии военных пенсионеров и членов семей граждан Российской Федерации. В договоре имеется статья, предусматривающая взаимное сохранение и мемориальных сооружений, и мест массовых захоронений", — напомнил Полис, добавив, что его инициатива предлагает поправить этот пункт договора, поскольку "Россия в последние годы уже давно активно нарушает эту статью, игнорирует и не соблюдает многие международные соглашения и договоры".

"Я считаю, что ничего плохого не случится, если и Латвия в отношениях с Россией прекратит действие статьи об отказе от сноса памятников", — полагает Полис.

По его мнению, в результате демонтажа памятника будут восстановлены честь и достоинство латвийского и латышского народа. Также, по его мнению, в долгосрочной перспективе будет сплочено общество, потому что мероприятия 9 мая разделяют его.