Бывший информатор интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг намерена выставить свою кандидатуру в Сенат США от Демократической партии. Как следует из документа, обнародованного в субботу, 13 января, на сайте Федеральной избирательной комиссии США, Мэннинг лично подала соответствующие документы 5 января.
Ее имя, однако, пока не значится в списке зарегистрированных кандидатов на место в Сенате от штата Мэриленд. Судьба этого места будет решена на выборах в ноябре. Челси Мэннинг будет соперничать за сенаторское кресло с его нынешним обладателем Беном Кардином, которому наблюдатели прочат переизбрание на третий срок.
Сотрудничество с WikiLeaks
Трансгендер Челси Мэннинг приобрела известность еще будучи мужчиной. Старший ефрейтор Брэдли Мэннинг служил под Багдадом и загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, касающихся войн США в Ираке и Афганистане, и передала их WikiLeaks.
В мае 2010 года Мэннинг был арестован и в августе 2013 приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси.
В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу, пробыв за решеткой семь лет.
Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.
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