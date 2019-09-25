Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака

Законопроект находится на рассмотрении парламента страны.
Помимо секса до брака, законопроект также объявляет вне закона аборты, а также запрещает оскорблять президента страны, государственные символы и религию.
Протесты против законопроекта прошли во многих городах Индонезии, в них приняли участие тысячи человек, многие из которых - студенты. Одна из женщин вышла на акцию с плакатом "Моя промежность не принадлежит правительству".
В столице Индонезии Джакарте протесты вылились в столкновения с полицией: демонстранты забросали полицейских камнями, а те применили слезоточивый газ и водометы.
Что это за законопроект?
Законопроект предполагает следующие изменения:
- Криминализовать секс до вступления в брак и ввести за него наказание до года тюремного заключения
- Ввести наказание за сожительство без заключения брака до шести месяцев тюремного заключения
- Запретить оскорблять президента и вице-президента страны, государственные учреждения и символы (такие как флаг и государственный гимн), а также религию
- Ввести наказание за аборты до четырех лет тюремного заключения (за исключением тех случаев, когда беременность была прервана по медицинским показаниям или наступила в результате изнасилования)
Индонезийский парламент должен был рассмотреть этот законопроект 24 сентября, но в итоге президент страны Джоко Видодо распорядился перенести его обсуждение на пятницу, заявив, что новые документы нуждаются в проработке.
Однако, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было отложено, многие индонезийцы обеспокоены тем, что он все равно может быть принят.
К расследованию убийства чеченца в Берлине подключилась федеральная спецслужба Германии (1)
Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца...
Донецк окутал черный дым: у боевиков горит склад боеприпасов (4)
Утром, 25 сентября, в оккупированном Донецке загорелся...
"Гуру апокалипсиса": за что критикуют экоактивистку Грету Тунберг (6)
Грета Тунберг вместе с 15 другими детьми из 12 стран...
Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу экоактивистки Греты Тунберг (2)
Комитет ООН по правам ребенка изучает жалобу, поданную...
Индонезийцы протестуют против запрета на секс до брака
В Индонезии тысячи демонстрантов вышли на улицы,...
TOP новостей
Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей (25)
После того как правительство Литвы приняло налоговую...
Глава Соцмина Литвы назвал три самые бедные группы общества (12)
Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис...
Налоговая инспекция: 27 000 жителей могут вернуть немало денег
25 сентября 2019 г. Государственная налоговая инспекция...
Константин Эггерт. Почему Россия вступила в новую фазу политического кризиса
Константин Эггерт о том, почему в России пришло время...
Погода будет переменчивой: от заморозков до 15 градусов тепла (2)
В ночь на среду тонкие облака не защитят от холода. Во...