Как сообщается, общая стоимость сделки составляет 12,5 млрд рупий (около 196 млн долларов США). Договор о приобретении бомб заключен с "Рособоронэкспортом", сообщает телеканал Doordarshan. Этот вид бомб уже стоит на вооружении у индийской армии, а новая закупка позволит восполнить недостаток высокоточного вооружения и расширит наступательные возможности, отмечается в сообщении.
Одновременно стало известно, что Индия покупает у Израиля 131 ракету "воздух-воздух" для зенитных комплексов "Барак", установленных на кораблях ВМС страны. Стоимость сделки оценивается в 72 млн долларов.
Напомним, Индия является традиционным импортером российского вооружения. В октябре, по оценкам экспертов, Россия занимала второе место по объемам экспорта оружия в мире. С начала года иностранным заказчикам было поставлено вооружений и военной техники почти на 8 млрд долларов. При этом в 2012-2017 годах 70% российского экспорта оружия приходилось на Индию, Вьетнам, Китай и Алжир.
В конце декабря вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий российский ВПК, побывал в Индии и провел переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Как отмечает РИА "Новости", по итогам визита он анонсировал скорое подписание контракта на поставки зенитной ракетной системы С-400.
Болгария не отменит сделку с Россией по обслуживанию истребителей МиГ (1)
Антимонопольная служба Болгарии отказалась...
Архивы: Паустовский был номинирован на Нобелевскую премию в 1967 году
Писатель Константин Паустовский был среди кандидатов...
В Риге задержан журналист российского телеканала ТВЦ (3)
В Риге задержан журналист российского канала ТВЦ...
Молдова: Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона (2)
Конституционный суд Молдовы временно приостановил...
TOP новостей
Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (151)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...
Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (22)
Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (30)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (58)
В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...
Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)
После того как жители Литвы стали подавать заявки на...