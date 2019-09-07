Индия потеряла связь с аппаратом Vikram при посадке на Луну

Индия потерпела неудачу в попытке стать четвертой страной, которой вслед за США, СССР и Китаем, удастся посадить космический аппарат на Луну. Модуль Vikram с непилотируемой миссии Chandrayaan-2 уже заходил на посадку, когда контакт с ним был потерян, сообщила Индийская организация космический исследований (ISRO) в субботу, 7 сентября.
"Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 километра. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна. Сейчас ведется анализ данных", - говорится в сообщении. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, следивший за ходом миссии в центре управления полетами в Бангалоре, поблагодарил ученых за усилия, отметив, что Индия гордится ими, и обещал, что "наше путешествие будет продолжено".
Честолюбивая космическая программа
Vikram, стартовавший 22 июля с космодрома в штате Андра-Прадеш в рамках миссии Chandrayaan-2, должен был доставить на поверхность естественного спутника Земли шестиколесный 27-килограммовый луноход Pragyan. Предполагалось, что аппарат проработает на Луне около 14 суток, изучая минералогический состав поверхности в районе Южного полюса.
Индия реализует честолюбивую космическую программу, намереваясь осуществить пилотируемый космический полет к 2022 году.
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