Спасатели в штате Западная Бенгалия пытаются найти фокусника в водах реки Хугли.

О пропаже индийского Гудини полиции сообщили зрители, пришедшие посмотреть на знаменитый трюк.

В воду Лахири погрузили с катера. У него были связаны руки и ноги, он был скован цепью и шестью замками. За выполнением трюка наблюдали зрители на двух катерах. Также люди смотрели со знаменитого моста Ховра в Калькутте.

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Фотограф Джайанта Шоу из местной газеты наблюдал, как Лахири приступил к выполнению трюка. В интервью Би-би-си он рассказал, что перед этим поговорил с магом. "Я спросил его, зачем он рискует жизнью ради иллюзии. Он улыбнулся мне и сказал: "Если все сделать правильно, это фокус. Если я допущу ошибку, случится трагедия"".

Факир сказал ему, что хочет выполнить трюк, чтобы вернуть интерес людей к фокусам. Это был не первый рискованный трюк Лахири под водой.

Больше 20 лет назад его погружали в воду в той же самой реке внутри стеклянного ящика, но тогда ему удалось довести трюк до конца.

Шоу видел тот трюк. "Даже мысли не было, что на этот раз он не выберется из воды", - сказал он.

Полиция и группа спасателей-аквалангистов пока не смогли найти иллюзиониста. Представитель полиции сообщил газете Hindustan Times, что Лахири не может быть признан умершим, пока не будет найдено его тело.