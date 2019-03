Индийские военные сбили находившийся на низкой околоземной орбите спутник, сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. Успешное испытание противоспутникового оружия в ходе миссии Shakti является прорывом Нью-Дели в сфере космической обороны, заявил он, обращаясь к нации в среду, 27 марта.

Тем самым, по словам Моди, Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, владеющей подобного рода оружием. "Индия заявила о себе в качестве космической державы", - подчеркнул он и добавил, что страна может защищать себя на земле, воде, в воздухе, а с настоящего момента и в космосе.

#MissionShakti is special for 2 reasons:

(1) India is only the 4th country to acquire such a specialised & modern capability.

(2) Entire effort is indigenous.

India stands tall as a space power!

It will make India stronger, even more secure and will further peace and harmony.