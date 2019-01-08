На ежегодном заседании Индийского научного конгресса, открытого премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прозвучали высказывания, ставящие под сомнения открытия Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна. В выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области. Ведущие ученые Индии раскритиковали это заявление.
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Индуистская мифология и теории, основанные на этой религии, уже не впервые становятся частью программы Индийского научного конгресса.

Глава одного из университетов на юге Индии процитировал в своем выступлении древний индуистский текст в качестве доказательства того, что стволовые клетки были обнаружены в Индии тысячелетия назад.

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Нагешвар Рао, вице-президент университета Андра, заявил, что демон из индуистского эпоса "Рамаяна" имел самолеты 24 различных типов и сеть посадочных полос на Цейлоне.

Другой ученый из университета в штате Тамил-Наду, доктор К. Кришнан, выступая на конференции, заявил, что Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн ошибались в своих физических теориях, и что гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном, следует переименовать в честь премьер-министра Нарендры Моди.

По словам Кришнана, Ньютон не понимал природу гравитационных сил отталкивания, а теории Эйнштейна вводят людей в заблуждение.

Индийская ассоциация научных конгрессов, в свою очередь, выразила серьезную озабоченность этими высказываниям. В ее ответном заявлении отмечается, что никто не ставит под сомнение эстетическую ценность древних текстов, но было бы нелепо видеть в них научные истины.

"Мы не разделяем их взгляды и дистанцируемся от их высказываний. Мы считаем их неуместными", — заявил Пременду Матур, генеральный секретарь Индийской ассоциации научных конгрессов.

В прошлом году замминистра образования Сатьяпал Сингх заявил, что впервые самолеты упоминаются в древнем индуистском эпосе "Рамаяна". По его словам, первый прототип самолета был изобретен индийцем по имени Шивакар Бабуджи Талпаде за восемь лет до братьев Райт.

В 2014 году премьер-министр Нарендра Моди заявил на встрече с врачами и медицинскими работникам в больнице Мумбаи, что сюжет о боге мудрости и благополучия Ганеше, который имел голову слона и тело человека, свидетельствует о том, что в Древней Индии существовала косметическая хирургия.

В январе 2017 года министр здравоохранения штата Раджастхан заявил о важности понимания научного значения коровы, которая, по его словам, является единственным животным в мире, которое вдыхает и выдыхает кислород.

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